Temptation Island 2023, quando va in onda? Prime anticipazioni sui tentatori

Temptation Island 2023 si prepara a tornare su Canale 5 nell’estate di Canale 5. La conferma era arrivata già nei giorni scorsi con lo spot in rotazione sulla rete ammiraglia di casa Mediaset che annuncia la messa in onda del reality a data ancora da destinarsi, lasciandoci in attesa con un generico “prossimamente”.

Temptation Island 2023: al via la nuova edizione, prime anticipazioni

Temptation Island è stato ora confermato anche in seguito alla pubblicazione dei palinsesti Mediaset per la stagione televisiva estiva e si preannuncia come la punta di diamante della programmazione di Canale 5.

Al timone della nuova edizione ritroveremo nuovamente Filippo Bisciglia, volto storico ormai del programma che vede diverse coppie mettere alla prova i propri sentimenti.

Il giorno di messa in onda sarà lunedì. Temptation Island 2023 prenderà il posto dell’Isola dei Famosi 2023 la cui finale è fissata al prossimo 19 giugno. Non è da escludere, dunque, che il 26 giugno possa essere la data di messa in onda del primo appuntamento all’insegna della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia.

Ma cosa si sa rispetto ai protagonisti del reality? Nelle passate ore era stato l’esperto di gossip, Amedeo Venza, a svelarci qualche goloso dettaglio spiegando che sarebbero in corso i casting per la nuova edizione e aggiungendo:

Fra i tentatori potremmo rivedere qualche ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Non proprio una novità, a pensarci bene, dal momento che la redazione di Temptation generalmente attinge proprio dal parterre di Uomini e Donne per arricchire il cast di tentatori e tentatrici.