Tavassi infrange il regolamento per fare una confidenza bollente al GF Vip

Edoardo Tavassi ha infranto il regolamento del Grande Fratello Vip? A quanto pare… Ieri il videomaker ha raccontato al suo gruppo di amici delle sue folli serate quando faceva l’animatore turistico e, proprio per questo, si è tolto il microfono per un po’ di secondi per raccontare un fatto piccante.

Quando facevo le serate il giorno dopo andavo in spiaggia e mi fermavano tutti. Mi sono successe mille cose, tutte robe di donne. – riporta Biccy.it – Una sera becco una russa sotto Natale, era stupenda da sola al tavolo. Le russe per me sono le più belle del mondo.

Mi siedo e inizio a parlare in un inglese mio. Questa qua sembrava tutta un po’ timidina e io le dicevo di sciogliersi. La sera andiamo in discoteca e sembra una suora poi però prende una bottiglia di gin la beve e me lo sputa in bocca…

Vi giuro che prima era una santa e dopo era posseduta da qualche demone. La matta inizia a ballare e a togliermi i vestiti. In hotel poi non vi dico… In camera aveva tutti gli alcolici e iniziava a rovesciarsi addosso facendo un sacco di cose forti.

Poi è successo quello che doveva succedere. Io però non amavo rimanere nelle camere delle donne dopo aver finito. Questa mi ha tolto il problema. Dopo la fine mi fa ‘ma tu ancora sei qui?’. Ragazzi, una grande… il top!