Puntata particolarmente faticosa per Micol Incorvaia (che sta progettando un appello nella giornata di oggi) e Edoardo Tavassi attaccato da Sonia Bruganelli, opinionista del Grande Fratello Vip.

Tavassi contro Sonia Bruganelli al GF Vip: poi il confronto con Antonella

“Seguo il Grande Fratello dalla prima edizione e credo che raramente, forse mai, mi è capitato di vedere un concorrente più subdolo, manipolatore, opportunista e stratega di Tavassi”, ha commentato Sonia Bruganelli.

L’opinionista del GF Vip ha proseguito:

È un personaggio arrivato con l’atteggiamento da guascone romano e invece si è dimostrato il burattinaio di poveri concorrenti con scarsa personalità. A quasi quarant’anni stai facendo la figura di una persona senza anima, senza nessun tipo di trasporto verso persone che non la pensano come te.

Edoardo Tavassi ha replicato duramente accusando l’opinionista di non seguire tutte le dinamiche del Grande Fratello Vip:

Non lo vedo questo reality… Sonia non lo vedi!

La reazione di Sonia non si è fatta attendere:

Tu non ti devi permettere di dire quello che vedo o non vedo, è il mio lavoro. Tu sei una persona che vive di reality e non entro nella dinamica di quello che fai tu.

Dopo la puntata Micol ha commentato la reazione della Bruganelli:

Il problema dove sorge? Dal momento in cui sta parlando una persona per cui io nutrivo una stima, mi piaceva. Ero quasi risentita che non avesse mai parlato di me e l’unica cosa che mi dice è che non valgo un cazz* ma me ne farò una ragione anche se ci rimango male.

Tavassi ha parlato anche con Antonella:

Io e te fuori di qua non avremmo mai litigato, se ci pensi non c’è un motivo… fuori da qua noi non avremmo mai discusso.

Il fratello di Guendalina ha anche ribadito l’atteggiamento della Bruganelli nei confronti della Fiordelisi: “Va contro tutti quelli che attaccano lei”.

E, in ultimo, l’ha buttata in “caciara”:

Qualcosa mi dice che non piaccio a Sonia Bruganelli, me ne farò una ragione. Mannaggia volevo fare la Bonas e non posso farlo.