Dal prossimo 17 settembre ripartirà la nuova edizione di Tale e Quale Show. Carlo Conti intervistato dal bravo e professionale Valerio Palmieri, ha parlato dei nuovi concorrenti citando Pierpaolo Pretelli e facendo una divertente proposta anche a Giulia Salemi.

Carlo Conti ha preso quattro volti che l’anno scorso hanno animato il Grande Fratello Vip: Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando, Cristiano Malgioglio e Alba Parietti.

Il conduttore di Tale e Quale Show svela di non aver mai guardato le etichette:

Certo, se penso a Maria De Filippi, a Gerry Scotti o ad Alfonso Signorini, penso a Canale 5, ma alcuni dei selezionati sono professionisti che sono stati re illuminati dal GF Vip e che a Tale e quale show avranno l’occasione di mettere in evidenza altre doti. Stefania aveva fatto il provino in passato e non c’era mai stata l’occasione, Pierpaolo ha dimostrato di essere in gamba, è un personaggio emergente, e poi aveva iniziato proprio con me a I migliori anni, faceva parte del chorus del programma.