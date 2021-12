Stefania Orlando, ospite di Verissimo, ha parlato del suo periodo di fortissimo smarrimento dopo il Grande Fratello Vip, compresa la crisi avuta con il marito Simone Gianlorenzi, di cui aveva parlato già tra le pagine del settimanale Chi Magazine.

Stefania Orlando racconta la crisi con il marito

Per alcuni mesi ho vissuto un periodo di rifiuto verso tutte le persone che amavo, anche mio marito. Non ho mai smesso di amarlo, ma non riuscivo a tornare al rapporto di prima. Mi sono chiusa a riccio. È stata la prima crisi che abbiamo attraversato e mi faceva sentire molto in colpa.

Lo scorso marzo Stefania aveva smentito la crisi perché, evidentemente, non si sentiva pronta a raccontarla: “Non c’è nessuna crisi”, aveva affermato sui social: “ho deciso di prendermi un momento per me perché sto preparando un nuovo singolo e sono concentrata su questo progetto”.

Le precedenti dichiarazioni su Chi Magazine

E’ vero. Fuori dal reality ho avuto una crisi esistenziale non indifferente. Il ritorno alla normalità mi ha distrutta. E anche con mio marito, una volta fuori, non è stato facile. Ci ho messo tanto. Sono tornata in me da poco. Simone è stato un angelo. E’ stato lì. Ha saputo aspettare. Non ha mai premuto sull’acceleratore. E io, perdendomi, mi sono ritrovata. Il dialogo ha fatto il suo, ma è tutto merito di Simone. Ero io a essere cambiata. Lui è rimasto sempre lo stesso.