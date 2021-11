Stefania Orlando, ospite di Casa Chi, oltre a parlare di Tale e Quale Show, ha strizzato l’occhio al Grande Fratello Vip partito a settembre con la sua sesta edizione.

Se mi chiedessero di entrare nuovamente al Grande Fratello Vip? No io non entrerei sinceramente. Se entro nella Casa non dovete più farmi uscire e mi lasciate lì tutta la vita. Forse perché ci sono stata tanto tempo ed ho incontrato persone molto belle tra cui Rosalinda, mi ha arricchito moltissimo.

Non è stato solo un contesto lavorativo ma umano dove ho ritrovato parti di me stessa che nemmeno conoscevo e mi sono trovata finalmente libera da telefonini, tv, responsabilità e cose da fare. Se torno là dentro non esco più.

Se chiamano mio marito Simone Gianlorenzi? L’importante è che me lo ridate indietro ma poi decide lui. Io sono sempre stata d’accordo con le sue scelte e l’importante è che torna a casa.