Da quando Nikita Pelizon è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip, il suo staff le è stato sempre molto vicino sostenendola appieno e palesando spesso la propria opinione tramite il suo profilo ufficiale di Instagram.

Lo staff di Nikita minaccia azioni legali: “Pagina di TV pessima!”

In questi ultimi giorni, la Casa del Gf Vip si è trasformata in un vero “inferno” e tutti i concorrenti hanno intavolato discussioni di fuoco tra di loro. Ad aprire le danze ci avevano pensato proprio Nikita e Onestini che, dopo aver chiuso la loro “conoscenza”, hanno avuto modo di discutere in più di una occasione.

Attualmente Onestini si è molto avvicinato ad Oriana e non perde l’occasione per sparlare di Nikita in spagnolo (venendo ripreso anche dal GF Vip).

Jessica (sorella maggiore di Nikita) ha avuto un scontro anche con Gianmarco Onestini, fratello minore di Luca.

In queste ore, lo staff della Pelizon è intervenuto nuovamente minacciando azioni legali:

E continuano le diffamazioni e le offese, vengono usate parole nei confronti di Nikita che superano ogni limite. Questo non è più un gioco, ora si procede diversamente. Abbiamo aspettato anche troppo, siamo stati fin troppo calmi. Ci dispiace molto… abbiamo chiesto aiuto tante volte e non siamo stati ascoltati. Abbiamo chiesto moltissime volte di poter parlare con lei, qualsiasi altra forma di sorpresa risulta essere inutile, si sta scrivendo una pagina pessima di tv e VA AFFRONTATO L’ARGOMENTO. Visti i tentativi inutili di dialogo, e la gravissima situazione che si è creata tale da ledere l’immagine e la reputazione di Nikita, saremo costretti a prendere ogni più opportuna iniziativa, non ultima quella giudiziaria.

Come si concluderà questa spinosa vicenda?