La Casa del Grande Fratello Vip si è ufficialmente spaccata in due. Nella notte infatti, i concorrenti se le sono “suonate” di santa ragione facendo volare parole grosse rumorose come degli schiaffoni. Tra le discussioni più emblematiche? Patrizia Rossetti che sbotta contro Antonino Spinalbese.

Antonino è stato il grande protagonista della serata, litigando con mezza casa. Da Giaele ad Alberto e Luca Onestini, l’ex di Belen ha dato il meglio durante il confronto con Patty Lipstick scesa in campo per difendere De Pisis.

“Patrizia, te parli dalla mattina alla serata da quando sei qui dentro. Sei stata tre giorni a rompere le palle a Daniele e ti lamentavi…”, ha esordito Antonino.

Alberto, a questo punto, ha chiesto di non essere menzionato dopo un nuovo intervento del suo coinquilino:

Non preoccuparti delle mie cose, mai più. Sei una delusione quindi… taci. Ne hai sparate tante, non usare mai più il mio nome.

Patty, perdendo la pazienza, si è avvicinata a Spinalbese:

Come ti permetti di dire che le altre persone hanno parlato! Perché Antonino, tu non hai mai detto niente? Che cazz*… hai visto una clip che io parlo male di te? Di Micol? Sì, con lei ho risolto e non faccio la furba e non devi far così…