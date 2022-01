Gli sponsor del Grande Fratello Vip sarebbero in fuga dal reality show dopo le esternazioni di Katia Ricciarelli? A quanto pare la verità sarebbe un’altra, almeno secondo quanto riporta FanPage.

Fanpage.it è riuscita a sentire una fonte vicina a uno tra i grandi gruppi che sponsorizza la casa più spiata d’Italia che conferma di avere addirittura raddoppiato la sua presenza, anche attraverso forniture extra durante il periodo natalizio. Inoltre, ci dicono che non dovrebbe esserci nessuna “fuga”, ma solo scadenze di chi ha contratti meno onerosi.

E, infatti, tra i gruppi più piccoli, uno tra questi – che preferisce non essere menzionato – ci ha confermato di avere portato il contratto a scadenza naturale. Altri hanno preferito non rispondere. Insomma, non c’è nessun caso, non c’è nessuna fuga. Solo una cordata di account che sta facendo di tutto per buttare fuori Katia Ricciarelli dal Grande Fratello Vip.