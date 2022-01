Sponsor in fuga dal GF Vip, c’entra Katia Ricciarelli? – VIDEO

Gli sponsor, uno dietro l’altro, starebbero facendo marcia indietro nei confronti del GF Vip. Cosa sta succedendo? Ormai da una settimana, il web si è sollevato contro il reality “reo” di aver sorvolato su alcune esternazioni infelici da parte di Katia Ricciarelli.

GF Vip, sponsor in fuga: cosa succede?

In diverse circostanze, la cantante lirica si sarebbe resa protagonista di una serie di spiacevoli scivoloni, prima contro Lulù Selassié, tacciata come “carogna”, poi verso Manuel Bortuzzo, ignorando le evidenti difficoltà del ragazzo rispetto ad alcuni gesti come aprire e chiudere la porta.

Le contestazioni si sono tramutate in gesti concreti, con la richiesta da parte di alcuni utenti, agli sponsor, di prendere una posizione rispetto a quanto accaduto. Ed a quanto pare molti di essi avrebbero risposto in modo deciso con una “fuga” in massa dal reality.

Sono in tanti a credere che le motivazioni siano legate proprio alle frasi infelici della Ricciarelli e nelle passate ore, stando a quanto reso noto da molti utenti su Twitter, i Vipponi sarebbero stati chiamati in confessionale ed invitati a svuotare gli scaffali su ordine della produzione. I video a seguire ne testimonierebbero il momento. Katia, di contro, ignara di tutto si sarebbe detta contenta della permanenza di una nota marca di vino.

Vari sponsor si sono ritirati, qui un piccolo video in cui si vedono i concorrenti accordarsi per restituire le cose in magazzino:#gfvip pic.twitter.com/6SygU5cviA — BL (@rainbow20202020) January 3, 2022

Ecco la riprova che anche alcuni sponsor hanno detto BASTA a tutto lo schifo emerso. E per tirarsi indietro vuol dire che si è toccato il fondo. Voglio proprio vedere come copriranno ancora il tutto dallo studio. (Grazie sempre a @rainbow20202020) #gfvip pic.twitter.com/xlJlZ5tG58 — Steffy (@Steffy96554979) January 3, 2022

Hanno tolto gli sponsor probabilmente perché si sono dissociati da Katia e ovviamente non viene detta in puntata la motivazione ma ancora coperta…

Si sente Katia dire “menomale che non ci hanno tolto santero” FATE VEDERE LA VERITÀ #gfvip #Lulù pic.twitter.com/HR4qGVJhYG — Sara (@Sara01210783) January 3, 2022

Ma quali sponsor hanno abbandonato?

– fit espress

– valido

– tuc e cipster

Poi? #gfvip — ɪɴꜱᴀɴɪᴛʏ ᴀɴɢᴇʟ (@InsanityAngel1) January 3, 2022