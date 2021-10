“Sophie sembra una Soleil che non ce l’ha fatta” la “sentenza” del web

Sophie Codegoni è davvero una Soleil Sorge che non ce l’ha fatta? Il popolo social ha dichiarato apertamente la sua opinione ormai da tempo, proprio in funzione delle ultime dinamiche del Grande Fratello Vip.

Oltre a copiare i suoi atteggiamenti (tra spalline abbassate e outfit mozzafiato), Sophie sta cercando di imbastire una storia d’amore con Gianmaria Antinolfi, ex fidanzato di Soleil Sorge.

Ieri, faccia a faccia per un confronto a tre, la Sorge ha ironizzato: “In realtà Sophie è innamorata di me”.

La profonda ammirazione dell’ex tronista è evidente e Soleil ne è perfino lusingata. Poi scatta anche la competizione e, in quel caso, qualcosa si “rompe” per forza di cose.

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip in diretta, Sophie si è messa il foulard in testa, uno dei “cavalli di battaglia” di Soleil (giustificando pure il motivo, ergo, sapeva di aver “copiato” qualcosa).

Personalmente continuo a vedere una ragazza molto giovane alla ricerca di una sua identità e, proprio per questo, mi fa anche tenerezza.

