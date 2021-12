Sophie Codegoni ha confidato ad Alessandro Basciano che Jessica Selassiè l’ha nominato durante la diretta del Grande Fratello Vip dello scorso lunedì sera, svelando pure per quale motivo.

Dopo aver preso male la nomination palese di Gianmaria Antinolfi, l’american smile non ha reagito bene nemmeno di fronte alla rivelazione di Sophie su Jessica, specie dopo il suo forte avvicinamento:

Quale è la sua motivazione? Ha detto che non le è piaciuto come hai reagito all’incontro con sua sorella Clarissa. Voleva nominare un’altra persona ma era immune. L’unica persona con la quale ha avuto un mezzo problema sei stato tu… ti cerca tutti i giorni? Ha detto che non determina… anche a me vuole bene ma mi ha nominato. Io e lei abbiamo un bellissimo rapporto ma mi ha nominata.

Basciano si è arrabbiato accusando Jessica di “incoerenza”:

Ci devo parlare per sentire stronz*te? Qual è la motivazione visto che mi vieni pure a svegliare la mattina, che motivazione hai che vuoi stare tutti i giorni appresso a me e poi mi metti in nomination? Dopo che la sorella mi viene pure a chiamare ‘tizio’, deve nominare me? E’ uno scherzo questo? Abbiamo avuto problemi ma mi cerchi tutti i giorni. Non è coerente… Non mi rompere i coglion* allora tutti i giorni.