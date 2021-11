Il rapporto tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge è stato al centro di un piccolo focus nella parte iniziale della puntata di ieri del Grande Fratello Vip. Le due ragazze hanno vissuto nella Casa momenti di alti e bassi, scontrandosi e ritrovandosi successivamente su alcuni aspetti.

Sophie Codegoni copia Soleil Sorge? Interviene la mamma dell’ex tronista

Proprio Sophie ieri sera ha confermato di aver iniziato poco alla volta a capire ed amare sempre di più il modo di essere di Soleil, che all’inizio non apprezzava particolarmente, come dimostrato anche in svariate occasioni. Secondo l’ex tronista di Uomini e Donne, la stessa Soleil avrebbe migliorato nel tempo i suoi difetti. Tuttavia, ha aggiunto:

L’ho nominata perché perdono e non dimentico.

Alfonso Signorini ha poi domandato alla giovane Sophie se per caso le piacerebbe somigliare a Soleil. Precisa la replica della 19enne:

No, perché adoro essere così come sono con i miei mille difetti e diversità e i miei, spero, pregi.

Signorini ha quindi esposto quelli che sono i dubbi di molti utenti social, secondo i quali Sophie in diverse occasioni avrebbe copiato, almeno nel look, Soleil. Quest’ultima divertita ha replicato asserendo di essere la sola influencer tra le due, e Sophie si è difesa asserendo a sua volta di avere altre fonti di ispirazione.

Dopo questo piccolo momento di confronto, a replicare direttamente all’insinuazione di Signorini è stata la mamma di Sophie Codegoni, la signora Valeria, intervenuta su Instagram con una Story contenente alcune vecchie foto della ragazza al fine di dimostrare come nessuno avrebbe copiato nessuno. La donna ha aggiunto:

Quando ti vogliono imporre di imitare persone.

Una smentita secca con la quale la mamma si Sophie avrebbe messo definitivamente a tacere un pettegolezzo da tempo diffuso sui social. A seguire vi riportiamo anche un nostro sondaggio aperto ieri sera nel corso della puntata del GF Vip sul nostro profilo Instagram: