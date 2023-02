Sonia Bruganelli, intervistata da TV Sorrisi e Canzoni svela se farà parte del Grande Fratello Vip 8 dopo due edizioni del ruolo di opinionista (prima al fianco di Adriana Volpe e poi con Orietta Berti).

Sonia Bruganelli torna al Grande Fratello Vip? La risposta

“Se Alfonso mi proponesse di fare l’opinionista per la terza volta? Credo sia il turno dei giovani. Spero che alcune delle ragazze uscite dal GF Vip, come Giulia Salemi e Soleil, abbiano questa possibilità. Per loro è un modo per mettersi in gioco senza la responsabilità della conduzione”.

Queste le parole di Sonia tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni.

Io faccio il tifo per Giuly Power, quella poltrona deve essere sua, non scherziamo!

Oltre alla Bruganelli anche Orietta Berti lascerà il suo ruolo mentre Alfonso Signorini ci sarà ancora.

