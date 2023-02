“Vi dico se condurrò il Grande Fratello Vip 8”, Signorini svela tutto

Alfonso Signorini, intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, svela se il prossimo anno condurrà il Grande Fratello Vip 8, raccontando anche qualche retroscena sul suo lavoro di conduttore.

Signorini, vulcanico conduttore del Grande Fratello Vip, direttore di Chi Magazine e uomo dai mille interessi. Dalla musica, fino alla passione per la montagna, lo sport, la scrittura e la regia:

Le idee per il programma come mi vengono? Quando sono davanti allo specchio al mattino, sempre mentre mi lavo i denti: non so perché ma è un momento magico, molto produttivo.