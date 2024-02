Sono passati quasi due anni da quando Sonia Bruganelli aveva asserito con forza che non sarebbe più tornata a fare l’opinionista del GF Vip. Poi però, come per magia, era ritornata a sedere sulla poltrona rossa in studio, in solitaria, dopo aver condiviso l’esperienza con Adriana Volpe.

Sonia Bruganelli opinionista all’Isola dei Famosi 2024

Parlando delle sue varie esperienze nel ruolo di opinionista, Sonia Bruganelli si è definita “non più credibile” (lo aveva detto in una intervista a Gente). Nonostante questo ha vissuto due intense edizioni del GF Vip, prima del ricambio degli opinionisti fortemente voluto da Pier Silvio Berlusconi che ha puntato su Cesara Buonamici.

Nelle ultime ore però, è arrivato il colpo di scena: Sonia Bruganelli torna a vestire i panni di opinionista per un reality. A svelarlo è stato il blog DavideMaggio.it:

Vi abbiamo anticipato il primo naufrago dell’Isola dei Famosi 2024, Joe Bastianich, e ora vi sveliamo in anteprima chi sarà l’opinionista. Vladimir Luxuria, lasciata la poltrona poiché promossa alla conduzione del reality, avrà con sé in studio Sonia Bruganelli. Ebbene sì, l’ex signora Bonolis “rimbalza” dalla poltrona del Grande Fratello a quella dell’Isola.

Dal Grande Fratello all’Isola dei Famosi, dunque. L’ex lady Bonolis torna in tv e lo farà dalla prossima primavera, con la partenza della nuova edizione del reality di Canale 5 al quale manca ancora il nome dell’inviato (oltre che del cast al completo).

Cosa avrà fatto cambiare idea a Sonia Bruganelli?

