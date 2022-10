Sonia Bruganelli attacca Adriana Volpe e lo fa prendendo di “mira” il post che l’ex opinionista ha condiviso in merito allo squallido trattamento riservato a Marco Bellavia dagli altri concorrenti del Grande Fratello Vip.

Sonia Bruganelli parla del caso Bellavia ed attacca Adriana Volpe

Beh da una che parla di spaghetti “PER LA PUTTANESCA” riferendosi a me, fa molto ridere questo video. Dovresti imparare a lasciare andare le cose che finiscono cara Adriana e non strumentalizzare fatti e persone di cui non ti importa niente. Guarda prima te stessa!

Beh da una che parla di spaghetti “PER LA PUTTANESCA “ riferendosi a me , fa molto ridere questo video. Dovresti imparare a lasciare andare le cose che finiscono cara Adriana e non strumentalizzare fatti e persone di cui non ti importa niente. Guarda prima te stessa 😉 https://t.co/ODr5ptHUXi — sonia bruganelli (@SBruganelli) October 3, 2022



Mettere in primo piano una “faida” personale “sfruttando” un video giustissimo in favore di Marco Bellavia l’ho trovato decisamente too much, così come ha scritto pure su Twitter.

Sonia, ma invece di lanciare frecciatine, non sarebbe più importante mettere Marco Bellavia al primo posto? Questa è una “faida” tra di voi, in questo caso cosa c’entra? Tra l’altro, non mi pare che Adriana abbia detto qualcosa di non condivisibile, anzi… — BlogTivvu.com (@blogtivvu) October 3, 2022



Sonia, interpellata dagli utenti, ha aggiunto: