Chi vince il Grande Fratello? Questa sera, lunedì 25 marzo, andrà in onda la finale su Canale 5. E se gli scommettitori puntano su Beatrice Luzzi, scopriamo cosa dicono i sondaggi online. Sondaggi Grande Fratello, Finale: ecco i risultati dei sondaggi Anche in questo caso, i pronostici degli scommettitori rispecchiano i sondaggi online: il Grande …

Sondaggi Grande Fratello, Finale: ecco i risultati dei sondaggi

Anche in questo caso, i pronostici degli scommettitori rispecchiano i sondaggi online: il Grande Fratello 2023 sarà vinto da Beatrice Luzzi.

Siete d’accordo?

La scheda della concorrente

Beatrice Luzzi è un’attrice e regista. La notorietà arriva con la soap di successo Vivere, in cui interpreta la giovane e spregiudicata stilista Eva Bonelli. Recita, poi, in moltissime altre serie, tra cui: Don Matteo 4, Sospetti 3, Call Center, Giorni Da Leone 2, Provaci Ancora Prof 3, Medici Miei, I Cesaroni, Rex, L’allieva, Solo Per Amore, Un Posto Al Sole.

Negli anni ha lavorato molto anche in teatro portando monologhi di impegno civile, ma è anche autrice televisiva. Laureata in Scienze politiche, è esperta di comunicazione e consulente per enti privati e pubblici nel settore culturale. Ha due figli.