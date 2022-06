Soleil Sorge e Vera Gemma non sono ancora approdate ufficialmente all’Isola dei Famosi ma si ritrovano già a fare i conti con le prime missioni da portare a termine. La prima missione a cui sono state chiamate a compiere le cosiddette Piratesse – come sono state ribattezzate – sarebbe già stata portata brillantemente a termine. Di cosa si tratta?

Soleil Sorge e Vera Gemma sono state chiamate a dare un aggettivo ad un naufrago. Si parte dall’aggettivo “rosicone”, rispetto al quale Vera Gemma ha prontamente replicato:

Forse un po’ Edoardo? Perché lui scherza con tutti però poi non gli si può dire niente.

Ed a quanto pare la sua compagna di avventura si sarebbe detta d’accordo. Avranno modo di ricredersi presto? La Sorge in merito al fratello di Guendalina ha commentato:

Non voleva tagliarsi i capelli, non voleva mangiare il club sandwich… E daje bro!

Chi dei naufraghi è invece doppiogiochista? Soleil non ha dubbi:

Carmen! Perché finge di essere amica del gruppo ma in realtà il suo unico alleato è il cibo!

Ed anche questa volta le due Piratesse sembrano essere pienamente d’accordo.

Chi è il naufrago inutile? A quanto pare per Soleil e Vera Gemma ce ne sarebbe più di uno! “Nick, Pamela, Marco Cucolo! Chi più ne ha più ne metta!”, hanno commentato.

E su Luca, Vera Gemma ha aggiunto:

Lui non è tanto inutile perchè è un bel vedere! Se non altro è utile per gli occhi!