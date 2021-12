Dopo Valeria e Katia, anche Soleil si è lamentata della coreografia natalizia che la povera Carmen Russo sta cercando di portare al termine entro la puntata del Grande Fratello Vip di stasera.

Soleil si rifiuta di fare le prove del balletto: “Non mi rompete il cazz*!”

Dopo le lamentele di Valeria e Lulù per via della loro posizione, anche Soleil Sorge ha fatto i capricci in tal senso. L’italo americana si è lamentata di essere troppo laterale non risultando visibile durante il balletto.

Proprio per questo motivo, Soleil vorrebbe cambiare posizione per essere più centrale, prendendo il posto di Eva.

Carmen Russo, considerando anche l’altezza della vippona, ritiene opportuno lasciarla nella stessa posizione: “Se volete che io soddisfi tutti i vostri capricci allora ve li soddisfo!”.

Soleil “Per una volta voglio fare i capricci, non mi rompete il cazzo” Lei, presuntuosa, saccente, e capricciosa 🔥 #gfvip pic.twitter.com/8xoj3jIAxA — Miss Venom (@MissYoungHolden) December 20, 2021

“È il mio primo capriccio in tre mesi e lo faccio, non mi rompete il ca**o… altrimenti non faccio il ballo!” commenta Soleil andando via nervosa e rifiutandosi di continuare le prove:

Devo stare a sopportare tutte queste prime donne e io per una cosa logica non posso stare sul palco e devo stare fuori dalle quinte!

Successivamente Soleil ha cercato di spiegare la situazione:

Noi eravamo 5 e 5. Il palco è più stretto. Quindi, invece che stare 5 e 5… Non ci entravamo perché, letteralmente, sia io da un lato che Manila dall’altro uscivamo fuori dal palco proprio dietro le quinte, quindi non è possibile una cosa del genere… Abbiamo detto di stringere. Anziché 5 e 5, 4 e 4 con due punte davanti. Quindi Carmen e Miriana davanti, così ci entriamo tutti perfettamente. Quando facciamo la coreografia, parto io. Loro sono tutte in riga. Io parto facendo la ruota e le 2 vengono davanti le 4 dietro e le 4 ancora dietro… In quel momento io prenderei la terza posizione della prima striscia, invece Eva vuole stare più in centro, quindi io prendo quello accanto a lei. Ma se lei invece che slittare sul quarto non entra sul terzo, ci devo entrare io al terzo.