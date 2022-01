Il presunto triangolo tra Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran è ormai da giorni argomento di discussione dentro e fuori la Casa del Grande Fratello Vip. L’ultima Vippona a commentare le dinamiche in corso è stata Valeria Marini che nelle passate ore ha avuto un confronto con l’attrice venezuelana.

Durante una conversazione con Delia in sauna, alla presenza anche di Manila Nazzaro, Valeria Marini pur non volendosi – a suo dire – impicciare, ha commentato:

Alex deve parlare chiaro, ma se capita in diretta in difesa tua io lo dico: deve parlare chiaro! Perchè non è una questione di rispetto, è questione di amore, più di rispetto ti deve dimostrare amore, come lo ha dimostrato quando tu sei venuta qua ed è venuto via con te, e piangeva. Lì io ho detto, sì è innamorato.