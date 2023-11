Alfonso Signorini non andrà in Rai, almeno per il momento. Sarebbe questa la decisione presa da Mediaset, che almeno per quanto concerne l’ospitata del conduttore di Grande Fratello al programma di Rai3, Tv Talk, ha preferito bloccare tutto. A svelare il curioso retroscena è stato il conduttore e giornalista Massimo Bernardini, nel corso della puntata odierna del suo programma.

Signorini, Mediaset blocca l’ospitata a Tv Talk

Nel pomeriggio di oggi era atteso anche Alfonso a Tv Talk, ma alla fine ha dovuto forzatamente e contro la sua volontà dare forfait. Lo ha annunciato Massimo Bernardini, parlando del ripensamento dell’Azienda di Pier Silvio Berlusconi:

Avevamo invitato Alfonso Signorini, che aveva accettato l’invito di buon grado. Poi giovedì sera tardi, ve lo devo raccontare, adducendo ‘non precisate ragioni editoriali’, la direzione di Mediaset, gli ha revocato l’autorizzazione. Molto dispiaciuto Signorini, si è scusato, molto cortesemente con noi e noi lo facciamo, a nostra volta, con il pubblico a casa.

Non è chiaro se la decisione di Mediaset sia stata presa prima o dopo la puntata del Grande Fratello, fatto sta che Signorini non è stato presente, oggi, nel corso della puntata di Tv Talk che vedeva tra i temi odierni anche la nuova linea editoriale del reality di Canale 5, decisa dai piani alti del Biscione.