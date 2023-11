Nicole Conte, ex fidanzata di Letizia Petris del Grande Fratello, è un fiume in piena quando parla con FanPage della sua relazione con la concorrente del reality show: tra schiaffi e tradimenti, il quadro che ci propone è veramente desolante.

La relazione tra Nicole e Letizia è durata tre anni ma dopo qualche mese le sono incominciate ad arrivare le prime voci di tradimenti con uomini e donne:

Nicole provava a staccarsi ma ci ricadeva sempre:

Letizia l’avrebbe presa a schiaffi anche un paio di volte:

È accaduto due volte, nel giorno del suo compleanno ma in anni diversi. La prima volta che stavo lavorando, facevo la cameriera in un locale notturno di Rimini molto noto. In quel periodo non stavamo insieme e non ci sentivamo, lei mi aveva chiesto di lasciarla in pace.

Quella sera viene ad attendere la mezzanotte del suo compleanno in quel locale insieme a un gruppo di amici. Quando scatta la mezzanotte, mentre sto andando a servire a un tavolo, mi guarda e mi dice “Ma tu, mer**, non mi fai nemmeno gli auguri?”.

Le rispondo che la mezzanotte era appena scoccata ma in un attimo mi arriva di fronte e mi tira uno schiaffone in pieno viso, davanti a tutti. La sera stessa il mio datore di lavoro mi ha rimproverato: se fosse ricapitato, mi avrebbe licenziato.

Il secondo arrivò sempre la sera del suo compleanno, mentre non stavamo insieme.

Quel giorno lavoravo e lei mi scrisse, dicendomi che mi avrebbe raggiunto. Riconoscendo il tono e trovandomi nello stesso luogo in cui c’era già stato casino l’anno precedente, per paura mi licenziassero le dissi che avrei staccato prima e l’avrei raggiunta.

Quando arrivai, non feci in tempo a scendere dalla macchina che lei cominciò a urlarmi che facevo schifo, che ero una mer**.

Poi prese a strattonarmi e a prendermi a schiaffi. La portarono via le sue amiche, solo una rimase con me e mi diede ragione. Da quel momento, non l’ho più vista ma mi scrisse il giorno dopo per scusarsi.