Dopo l’ex di Letizia Petris, sull’argomento è intervenuta anche Francesca Frigieri, attuale fidanzata di Nicole Conte che ha voluto fare delle doverose precisazioni sull’attuale concorrente del Grande Fratello.

Letizia Petris “sbugiardata” anche dalla fidanzata della sua ex

Il suo comportamento io l’avevo già previsto. Dopo quanto si è lasciato con il suo moroso? Dopo una settimana c’è stato subito Paolo ma su questo nessuno può dire niente.

Rido quando ieri sera in diretta ha parlato della storia con una donna e si è anche pentita che sia finita. C’ero anch’io sul divano e poi questa ragazza si è fatta una vita con me ed ha iniziato a fracassare le palle per un anno e mezzo.

Sono anche iniziati ad arrivare messaggi da account falsi di Instagram ma non ho la certezza che sia lei ma ci parlavano di tradimenti reciproci.

Se una coppia non è solida la fai lasciare. Non ho la certezza che fosse lei ma molte cose mi fanno pensare che lo fosse.