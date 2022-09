La nuova sigla di Domenica In in partenza oggi, 11 settembre 2022 con la prima puntata, è firmata da Mara Venier, Andrea Sannino e Franco Riccardi e verrà presentata anche con un videoclip ufficiale.

Il suo titolo è “Un giorno eccezionale” ed è accompagnato da un videoclip (diretto da Luciano Filangieri) in cui vediamo Mara Venier per le strade di Napoli insieme ad Andrea Sannino e Franco Riccardi.

“Quando Mara ci ha affidato il compito di scrivere il pezzo ci ha dato un’unica indicazione: immaginare una canzone gioiosa”, hanno spiegato Sannino e Ricciardi:

Non è stato difficile, ci siamo ispirati dell’Italia popolare e all’idea della domenica come metafora di un momento di incontro felice. E anche a Mara che quando conduce Domenica in porta la felicità nelle case degli italiani. Per questo gli italiani la amano. Ne abbiamo avuto conferma giovedì quando abbiamo girato il video a Napoli. I napoletani le hanno riservato un’accoglienza speciale, la salutavano come se fosse una vicina di casa.