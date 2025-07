Shaila Gatta fidanzata con un calciatore famoso? Lei svela tutta la verità

Shaila Gatta è davvero fidanzata con un calciatore famoso? Lei svela la verità.

Tra i volti più seguiti e discussi dell’ultima edizione del Grande Fratello c’è sicuramente Shaila Gatta, ex allieva di Amici ed ex velina di Striscia la notizia. La ballerina ha fatto parlare molto di sé per la sua intensa – e poi conclusa – storia d’amore con Lorenzo Spolverato, conosciuto proprio durante il reality.

Addio a Lorenzo Spolverato: “Fuori dalla Casa ho visto cose che non mi sono piaciute”

Durante il programma, Shaila e Lorenzo sembravano molto affiatati, ma una volta usciti, lei ha deciso di chiudere la relazione. Il motivo? Alcuni comportamenti da parte del modello che non le sono andati giù. Nonostante i tentativi di riconciliazione da parte di Lorenzo, Shaila ha preferito guardare avanti e dedicarsi a sé stessa.

Gossip sul flirt con un calciatore: “Cambio fidanzato ogni settimana? Bene a sapersi…”

Nelle ultime settimane si è diffusa la voce di un presunto flirt tra Shaila e Michael Folorunsho, centrocampista del Napoli. Il motivo? Alcune Instagram stories condivise da entrambi in location simili e lo stesso paio di occhiali da sole avvistato su entrambi.

Ma Shaila ha deciso di chiarire tutto rispondendo ironicamente alle domande dei fan:

“A detta di alcuni, in una settimana avrei cambiato almeno 6 fidanzati. In un mese fanno 24. Meno male che mi aggiornano, altrimenti perderei il conto.”

Con questa battuta, la ballerina ha messo fine alle voci, confermando che non c’è alcuna relazione in corso con il calciatore.

Il debutto da scrittrice: “Scrivere è il mio rifugio”

Shaila ha anche parlato del suo primo libro, ormai in arrivo:

“Non vedo l’ora. Ci sono posti dove donare la propria essenza non è produttivo. Nella scrittura ho trovato il mio posto. Chi sa leggere tra le righe, forse, potrà ancora credere nell’umanità.”

Una frase che rivela quanto per lei la scrittura sia diventata un modo profondo di esprimersi, lontano dal rumore dei social.

I social? “Utili solo se usati con equilibrio”

A proposito di social media, Shaila ha condiviso un pensiero molto chiaro:

“Se usati con criterio sono uno strumento utile. Ma come ogni cosa, se si esagera possono diventare dannosi. Non sono il luogo giusto per mostrare le proprie fragilità. Un libro lo compri perché ti incuriosisce, un profilo lo segui anche solo per moda. Io li uso quando ne ho voglia, per raccontare le mie passioni. E sì, a volte ci ho trovato anche belle amicizie.”

Il sogno di tornare ad Amici: “Mi piacerebbe rimettere piede lì, dove tutto è iniziato”

Dopo aver fatto tanta strada, Shaila non ha mai dimenticato da dove è partita. E parlando del suo percorso nella danza, ha lanciato un messaggio chiaro:

“Mi piacerebbe un giorno tornare ad Amici… magari come ballerina professionista.”

Un desiderio che ha condiviso pubblicamente, forse nella speranza che Maria De Filippi possa accoglierlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@shaylinka)

Il commento su Chiara Bacci: “Una ballerina meravigliosa”

Interpellata sui protagonisti di Amici 24, Shaila non ha nascosto la sua ammirazione per Chiara Bacci, che ha definito:

“Una ballerina meravigliosa.”

Ritorno in TV in vista?

Infine, ha lasciato intendere che presto tornerà in televisione, anche se non ha ancora rivelato il progetto che la vedrà protagonista. I fan sono già in attesa di scoprire dove la rivedranno.