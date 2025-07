Diana Del Bufalo e il flirt con un ex concorrente del Grande Fratello (FOTO)

Nuove voci di gossip: scoppia la scintilla tra Diana Del Bufalo e Mario Ermito?

Un’insolita serata al bowling ha scatenato il gossip: Diana Del Bufalo e Mario Ermito, ex volto del Grande Fratello, sono stati avvistati insieme in atteggiamenti piuttosto rilassati e complici. Spunta la segnalazione accompagnata da alcune foto esclusive pubblicate da Lorenzo Pugnaloni sul suo portale Lollo Magazine che mostrano i due ragazzi divertirsi insieme tra una partita e l’altra.

L’avvistamento: “Ridevano e giocavano, erano affiatatissimi”

Secondo il racconto della fonte anonima:

“Ciao, buongiorno! Se vi può interessare, ho delle foto di ieri sera al bowling. C’erano Mario Ermito e Diana Del Bufalo insieme. Si vedeva chiaramente che si divertivano, ridevano tanto e non cercavano minimamente di nascondersi. Erano molto affiatati.”

L’atmosfera informale e spontanea della serata ha subito fatto nascere le prime ipotesi: si tratta solo di un’uscita tra amici o è il primo indizio di una nuova love story?

Diana e Mario: amicizia o flirt in corso?

Diana Del Bufalo, attrice, cantante e volto amatissimo del piccolo schermo, ha sempre preferito la discrezione quando si parla della sua vita privata. Dopo le relazioni note con Paolo Ruffini ed Edoardo Tavassi, non si era più parlato pubblicamente di nuovi amori.

Mario Ermito, dal canto suo, è spesso stato al centro dell’attenzione per presunti flirt e relazioni nate anche in contesti televisivi, soprattutto dopo il GF. L’incontro con Diana in un contesto semplice come quello di una serata al bowling ha inevitabilmente acceso i riflettori.

Semplice uscita o nuova fiamma?

Al momento, nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni o commenti sui social. Le immagini, però, lasciano spazio all’immaginazione: volti rilassati, sguardi complici e tanta spontaneità.

Tra indiscrezioni e silenzi: il gossip è appena iniziato

Per ora, nulla è stato confermato dai diretti interessati. Ma, come spesso accade nel mondo dello spettacolo, i dettagli fanno la differenza: e questa uscita pubblica, così serena e naturale, potrebbe davvero essere il primo capitolo di una storia che farà parlare molto.