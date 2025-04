Serale Amici 24, rivoluzione in vista nella sesta puntata: squadre stravolte? L’indiscrezione bomba

Grandi colpi di scena in arrivo per i fan del Serale di Amici 24. Dopo le due eliminazioni della quinta puntata del serale – che hanno visto l’uscita della ballerina Francesca Bosco e della cantante Senza Cri – la competizione è destinata a cambiare volto.

Serale Amici 24, rivoluzione in vista nella sesta puntata

Le squadre guidate da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, così come quella di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri, si trovano ora in evidente difficoltà numerica. La prima conta sul solo Francesco Fasano, mentre la seconda può contare unicamente sui cantanti Nicolò Filippucci e TrigNo.

Proprio per riequilibrare i team in vista della sesta puntata, il profilo Instagram Amici News ha rivelato un retroscena clamoroso: sbirciando le storie dei ballerini professionisti presenti in studio, sembra che le squadre siano passate da tre a due. Una nuova formazione, con due coach da una parte e ben quattro dall’altra, potrebbe cambiare completamente le dinamiche del gioco.

Secondo le indiscrezioni, la produzione avrebbe deciso di unire le due squadre in difficoltà – quella Cuccarini-Lo e quella Pettinelli-Lettieri – creando un nuovo team formato da Francesco, Nicolò e TrigNo, pronti a sfidare la corazzata di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, che conta ancora cinque allievi in gara.

Sarà davvero così? Per scoprire la verità, non resta che attendere la registrazione della prossima puntata, prevista nei prossimi giorni. Intanto, sui social, i fan sono già in fermento.