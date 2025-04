Nel corso del quinto Serale di Amici 24, la ballerina Francesca è stata la prima concorrente eliminata durante la puntata. Un’eliminazione diretta, in parte attesa – e già anticipata dagli spoiler post registrazione -, in seguito alla quale ha visto l’ex allieva di Amici commentare a caldo la sua uscita.

Francesca Bosco, allieva della squadra Pettinelli – Lettieri è stata eliminata in seguito al ballottaggio contro il cantante TrigNO. Un’eliminazione diretta, la prima che si è consumata nel corso del quinto Serale di Amici 24.

Nonostante la sua eliminazione, Maria De Filippi le ha comunicato due bellissime notizie per il suo futuro professionale: una borsa di studio nella compagnia Budapest Dance e un contratto per una tournée di otto date in Sicilia.

Subito dopo l’eliminazione, ai microfoni di WittyTV, la ballerina ha commentato così la sua esperienza ad Amici:

Non sono delusa ma piena di gratitudine nei confronti di tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo percorso e volevo dire grazie. Io sto bene e porterò questo sogno che ho vissuto per sempre. Quando sono entrata a novembre ero una persona diversa, non credo ci sia un altro posto al mondo che ti fa realizzare così tante cose di te, darti la possibilità di vivere il tuo sogno, di praticare ogni giorno la tua passione, di esibirti in studi così belli e davanti a tante persone che ti seguono. Umanamente e artisticamente mi sento tanto cresciuta. Prima di Amici non pensavo che sarei riuscita a tollerare la convivenza con più di una persona, sono tutte persone che all’inizio erano sconosciute ma ogni persona che è passata nella mia vita è stata parte di questa famiglia meravigliosa. Gli auguro il meglio sia nella vita che nella carriera.

Ho iniziato a confrontarmi con le persone riguardo situazioni scomode che magari fuori da qui non avrei affrontato, mi sarei solo fatta da parte e avrei accettato anche perché non sono una persona orgogliosa. Qui ho imparato l’arte del confronto e della parola, ad aprirmi, a piangere. Sono cambiata. Continuerò a lavorare tantissimo per il mio sogno che già conoscevo ma qui ho realizzato di più e spero che un giorno si avvererà. Spero di ballare il più possibile, di portarmi tutto questo dentro sempre perchè è un’esperienza che capita una volta nella vita e non capita a tutti.