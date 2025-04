Spoiler Eliminato Serale Amici 24, quinta puntata: chi è stato eliminato?

Non perderti la quinta puntata di Amici di Maria De Filippi, in onda venerdì 19 aprile su Canale 5. Due eliminazioni, emozioni forti e un mix di musica e danza che conquista ogni settimana milioni di telespettatori.

Torna l’appuntamento con il Serale di Amici 24 e la quinta puntata – registrata ieri -, in onda venerdì 19 aprile, promette scintille. Le anticipazioni di SuperGuidaTV rivelano colpi di scena, esibizioni emozionanti, ospiti attesi e due eliminazioni che faranno discutere. Ecco tutto quello che succederà nel prossimo appuntamento del talent show più amato del piccolo schermo.

Serale di Amici, quinta puntata: ospiti e eliminato

Dopo aver ospitato artisti come Gazzelle, Tananai, Alessandra Amoroso, Sangiovanni e Franco126, questa settimana lo studio di Amici accoglierà una sola ospite musicale. Si tratta di Giordana Angi, che presenterà live il suo nuovo singolo Strade.

Nessuna presenza comica questa volta, ma al tavolo dei giudici ritroveremo il trio ormai consolidato: Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario, Amadeus.

Prima manche: scintille tra Celentano e Malgioglio

La prima sfida della serata vede opposti Zerbi-Cele e Petti-Letti. Si parte con Alessia, che danza un paso doble, contro Nicolò, che si esibisce con Sinceramente accompagnato dalla chitarra elettrica. A vincere è Alessia.

Segue un acceso guanto di sfida charme tra Chiara e Francesca. Ma qualcosa va storto: Malgioglio si rifiuta di votare perché considera lo charme “soggettivo”, scatenando un’accesa discussione con la Celentano, che invece lo reputa “oggettivo”. Alla fine, si vota lo stesso: Elena vota per Chiara, Amadeus per Francesca. Maria, scherzosamente, minaccia il licenziamento di Malgioglio.

Si continua con Alessia che danza Nera in coppia con Mattia, contro TrigNO che canta Scende la pioggia. Vince ancora Alessia. La squadra dei Petti-Letti perde la manche e va al ballottaggio. Si salva subito Nicolò, mentre Francesca viene eliminata.

Seconda manche: emozioni e ricordi

Nuovo scontro tra Zerbi-Cele e Petti-Letti. Il duetto Nicolò e TrigNO su un mix di Raffaella Carrà viene battuto da Antonia, che incanta con Senza fine, accompagnata da Giulia e Sebastian.

Chiara si esibisce con Sebastian sulle note di Cinema Paradiso, una coreografia per lei molto speciale, ma a vincere è Nicolò con Come Together.

Jacopo vince contro Nicolò grazie a Salvami. Amadeus sottolinea che Nicolò rende meglio in inglese che in italiano.

Al ballottaggio finale della seconda manche finiscono Nicolò e TrigNO, che canta Calci e pugni, mentre Nicolò convince con una performance al piano.

Terza manche: la Celentano “diavoletta” e nuove tensioni

Ultima manche della puntata con lo scontro tra Cucca-Lo e Zerbi-Cele. Alessia balla con Umberto su Guarda che luna, mentre Senza Cri canta in inglese. Vince Alessia.

Il guanto di sfida hip hop tra Daniele e Francesco accende la polemica: Emanuel Lo critica la Celentano per i guanti troppo “crudi” e lei ammette di essere una “diavoletta”. Vince Daniele.

Nel ballottaggio, Francesco si salva con una coreografia su White Rabbit, mentre Senza Cri finisce a rischio eliminazione e dovrà sfidare TrigNO.

Eliminati Amici 2025: addii emozionanti e nuove opportunità

La quinta puntata del Serale segna l’uscita di scena di due concorrenti: Francesca è la prima eliminata. Nonostante l’amarezza, riceve due importanti proposte: una dal Budapest Dance Theatre e una tournée di 8 date in Sicilia.

La seconda eliminazione avviene al termine della puntata, nel ballottaggio tra Senza Cri e TrigNO. Chi uscirà tra i due? Lo scopriremo solo al termine della puntata di domani.