Eliminati quinto Serale di Amici 2025, Francesca a rischio, ma non è la sola: i pronostici

La quinta puntata del Serale di Amici 2025 si preannuncia esplosiva: in arrivo una doppia eliminazione. Secondo i pronostici Sisal, Francesca sarebbe la principale candidata a lasciare la scuola.

Il Serale di Amici 2025 si prepara a entrare nel vivo con una quinta puntata che promette scintille e colpi di scena. Il motivo? Una temutissima doppia eliminazione è dietro l’angolo e potrebbe stravolgere gli equilibri del talent show più seguito d’Italia.

Serale Amici 2025: ecco chi rischia secondo i pronostici

I riflettori sono puntati su chi dovrà lasciare la scuola di Maria De Filippi proprio quando la competizione si fa più serrata. E, secondo gli esperti di Sisal, il nome più a rischio è quello di Francesca, ballerina della squadra Pettinelli-Lettieri. La sua eliminazione è data quasi per certa, con una quota di 1,10.

A contendersi l’altro posto tra i possibili eliminati ci sono Daniele e Chiara, entrambi ballerini sotto la guida del duo Zerbi-Celentano. Le loro probabilità di uscita sono equiparate, con una quota di 7,50. Due talenti molto diversi, ma accomunati da un percorso che, proprio ora, rischia di interrompersi bruscamente.

Il Serale di Amici 2025 si dimostra così ancora una volta imprevedibile, dove ogni esibizione può fare la differenza tra il sogno e il ritorno a casa.

Chi vincerà Amici 2025? Le quote parlano chiaro

Intanto, su Sisal.it si inizia a delineare il possibile identikit del futuro vincitore. Al momento, la vittoria maschile è la più quotata, con una probabilità di 1,65, contro il 2,10 assegnato alla possibilità che a trionfare sia una concorrente donna. Un dato che ribalta le sorti rispetto all’edizione 2024, vinta dalla cantante Sarah Toscano.

Massimo equilibrio anche tra le due categorie in gara: canto e ballo sono quotati entrambi a 1,85, a conferma che quest’anno la sfida tra voci e coreografie è più aperta che mai.

Appuntamento a sabato sera: emozioni garantite

Il pubblico è pronto, i concorrenti anche. Non resta che attendere la puntata di sabato per scoprire chi continuerà a inseguire il sogno e chi dovrà, invece, salutarlo anzitempo. Una cosa è certa: l’appuntamento con Amici 2025 si preannuncia imperdibile. A stasera per le anticipazioni!