Non solo Francesca Bosco: il quinto Serale di Amici 24 ha visto ieri una doppia eliminazione. La seconda concorrente a lasciare la Scuola è stata Senza Cri, che ha perso anche lei il ballottaggio contro TrigNO. Subito dopo la sua uscita, la cantante ha rilasciato le sue prime dichiarazioni a caldo.

Senza Cri, ex allieva della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, ha appreso della sue eliminazione solo una volta concluso il quinto Serale di Amici 24. Un’uscita che, tuttavia, era stata anticipata da alcuni spoiler online. Scopriamo le sue prime parole a caldo:

Sono felice oggi di aver sentito di quello che cantavo. Spero tanto che le persone fuori abbiano avuto modo, in questi mesi, anche se con difficoltà probabilmente, di capirmi. Voglio dimostrare quanta forza ho, perché ce ne ho. Sicuramente non mi arrendo, sicuramente non mollo e farò uscire tanta bella musica. Sono grata a questo posto, infinitamente. Ho fatto un percorso che non mi immaginavo minimamente di fare, umano oltre che artistico. Di tanta crescita, ma proprio di approccio mio alla vita.

Mi rendo conto che ho smesso di nascondermi. Mi dispiace anche per questo, perché so che invece durante il Serale ho un po’ titubato. Però questo vuol dire che il prossimo palco che varcherò ci salterò sopra senza paura, solo con la voglia di darmi, e lo farò.