Serale Amici 23, infortunio per un ballerino professionista: ecco cosa è successo

Il Serale di Amici 23 prenderà il via il prossimo sabato 23 marzo 2024, con tutte le squadre già pronte e gli allievi selezionati dai loro insegnanti per questa fase conclusiva del famoso talent show.

Serale Amici 23, infortunio per un ballerino professionista

Oltre alle esibizioni degli allievi in gara, gli spettatori da casa potranno godersi anche le performance dei ballerini professionisti, che aggiungono valore al programma.

Tuttavia, l’atmosfera è stata offuscata da un’improvvisa indiscrezione: uno dei ballerini professionisti ha subito un infortunio durante le prove.

L’attenzione si è concentrata su Lorenzo Ferroni, il quale avrebbe confermato l’accaduto con una pubblicazione su Instagram, ritraendosi con le stampelle e commentando la situazione con un enigmatico “Giorni lenti, giorni anziani”.

Sebbene non sia ancora certo che l’indiscrezione riguardi proprio Lorenzo, è evidente che il ballerino si è effettivamente infortunato durante le prove generali.

Dopo la sua partecipazione come professionista nella precedente edizione, era atteso anche per questa. Resta da vedere se sarà in grado di partecipare al Serale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorenzo Ferroni (@lorenzomonkey)

Ecco i tre giudici ufficiali

A fornirci un’attesa anticipazione di quello che sarà il prossimo Serale di Amici 23 ci ha pensato il blog DavideMaggio.it, il quale ha svelato in anteprima chi andrà a comporre la giuria del talent mariano che avrà il compito di valutare, puntata dopo puntata, le performance dei giovani allievi della De Filippi.

Sono tre i nomi che andranno a formare la giuria del Serale, ma chi attendeva con ansia di vedere delle croccanti novità, dovrà ricredersi, in quanto non è prevista alcuna rivoluzione rispetto alla precedente edizione. Ecco allora che ritroveremo Cristiano Malgioglio, diviso tra Rai e Mediaset, Giuseppe Giofrè, ballerino ed ex vincitore di Amici e Michele Bravi.

Squadra che vince non si cambia, dunque. In fondo, perché farlo dopo il successo dell’edizione passata con una media di oltre il 27%? Per tutti e tre i membri della giuria del Serale di Amici 23 si tratterà della loro seconda volta in questo ruolo.