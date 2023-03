Nella prima puntata del Serale di Amici 22 andata in onda sabato 18 marzo 2023, Federica Andreani al ballottaggio per l’eliminazione ha commosso tutti quanti interpretando “Tango” di Tananai.

Serale Amici 22, Federica fa piangere Giofrè: Tananai interviene

In gara contro NDG, la bravissima cantante della squadra di Arisa ha cantato Tango di Tananai. A metà canzone non è più riuscita a trattenere le lacrime per la fortissima emozione.

Per questo motivo, dopo essersi interrotta, ha ripreso in mano la sua esibizione mentre Giuseppe Giofrè è scoppiato in lacrime visibilmente coinvolto dalla canzone.

Maria De Filippi ha prontamente raggiunto il giudice del serale di Amici 22 per consolarlo. Da casa, invece, la forte emozione è arrivata anche all’autore della canzone.

Tananai, infatti, ha scritto su Twitter:

Grazie Federica, mi hai fatto emozionare tanto 🤍 pic.twitter.com/CaBwUoLNWn — Tananai (@Tananai5) March 18, 2023

a cosa abbiamo assistito a mezzanotte e mezza grazie federica ma ora pagaci i condotti lacrimali#amici22 pic.twitter.com/yE3Nb2t4eM — tesò♡ || MF3 era🌅🏹 (@tuseilmioniende) March 18, 2023

Giofrè scoppia in lacrime durante l’esibizione di Federica e Maria lo consola ❤️#Amici22 pic.twitter.com/PLUGylhfh0 — Boomerissima (@Boomerissima) March 18, 2023