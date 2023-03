Megan Ria è stata la prima eliminata della prima puntata del Serale di Amici 22 andato in onda nel sabato sera di Canale 5, ieri 18 marzo 2023. La ballerina della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo ha così abbandonato la Scuola di Maria De Filippi.

Megan Ria prima eliminata Serale Amici 22

Come di consueto subito dopo la puntata e la sua eliminazione, Megan ha rilasciato le sue prime parole a caldo riportate da WittyTv:

Partiamo dal presupposto che quando faccio le cose le faccio per un mio piacere, perchè mi fanno stare bene, non per forza per vincere. Quindi ho fatto il casting ed ho detto ‘devo ballare. Se gli piaccio gli piaccio vado avanti’. E’ iniziato tutto da lì.

Megan ha ricordato i primi momenti dopo l’arrivo ad Amici 22:

Nella prima lezione con Elena subito mi ha illuminato e rapito, subito mi sono sentita affine con lei. Ed ho detto ‘wow!’. Mi sono sentita subito capita e penso che sia subito arrivato il fatto che io volevo imparare da tutti, anche dai ballerini che avevo attorno a me, che stimo tanto e sono fortissimi.

Quindi ha spiegato le sue sensazioni poco prima della prima puntata del Serale:

Per la prima volta prima della puntata mi sono svegliata e non avevo ansia. Ero tranquilla, per me ho già vinto. Sono felice di quello che ho fatto. Tutti giorni ho cercato di dare il massimo. Mi mancherà tutto tantissimo ma sono felicissima.

Nonostante l’eliminazione, Megan è stata anche la prima concorrente del Serale di Amici 22 a vincere una borsa di studio per una prestigiosa scuola di danza di New York della durata di 5 settimane:

Questa cosa della borsa di studio non me la aspettavo mai. Non sto ancora realizzando. Non vedo l’ora di dirlo a mia mamma perchè lei si scioglie. Questo credo che sia l’inizio di tante cose belle. Questo programma mi ha fatto crescere e capire tante cose di me. Tutte le persone che ci sono dietro ci seguono e ci danno modo di esprimerci sempre come vogliamo noi, aiutandoci sempre ad andare per la strada giusta ma senza un secondo fine, solo per noi, e questa è stata una cosa che mi porterò dietro ovunque.

Infine, un suo messaggio per i suoi compagni di avventura ancora in gara:

Ragazzi mi raccomando, spaccate tutto! Vi guardo da casa, tifo per voi, faccio tutte le preghiere, vi mando le energie. Vi amo tantissimo, mi mancherete da morire e mi raccomando, spaccate tutto!