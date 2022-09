Selvaggia Roma è contro le adozioni gay: ma “ho molti amici omosessuali che la pensano come me”, afferma sui social scatenando, giustamente, l’indignazione collettiva e il preciso intervento di Tommaso Zorzi.

Selvaggia Roma contro le adozioni gay: Tommaso Zorzi interviene

Ho tantissimi amici omosessuali ma la pensano come me. Non sono d’accordo. Mi sento in dovere di dire che un bambino debba avere due figure come una mamma e un papà. Credo che non bisogna imporgli queste figure. Crescete e moltiplicatevi dicevano. Quando cresceranno poi saranno loro a decidere se moltiplicarsi o fermarsi e amare il proprio sesso.

Di seguito la Roma ha condiviso un messaggio che ha ricevuto in privato:

Ma vattene a fanc*lo brutta cretin*.

A questo punto, la ex del Grande Fratello Vip ha replicato (orrori grammaticali compresi che riportiamo fedelmente):

Non devo seguire la massa di idioti che siete. Se avete un pensiero contrario benissimo. Ma se cominciate ad offendere io poi potrei essere peggio di voi. Ma non mi abbasso più di tanto perché la cattiveria è sempre quella e l’ignoranza avanza sempre. Ognuno a il suo pensiero. Non ho offeso nessuno. Perciò le vostre offese sono il nulla. Avete l’afasia purtroppo.

Dopo Valeria Marini e Barbara d’Urso che “difendono” l’operato della Meloni trovandola una “fuoriclasse” pensavo di aver letto e ascoltato di tutto, ed invece…

Tommaso Zorzi interviene

Pronto il preciso intervento social di Tommaso Zorzi:

Le coppie omogenitoriali adottano i bambini che “una mamma e un papà” non hanno voluto o potuto tenere. Dunque le figure “mamma” e “papà” non mi pare siano sinonimo di bravi genitori. E aggiungo che se io volessi (adottare) un figlio dovrei sottopormi a numerosi esami di idoneità e dovrei inoltre spendere cifre folli. Dunque io quel figlio lo vorrei con tutto me stesso. Gli etero possono rimanere incinta nel cess* di una discoteca per poi spiegare a noi cosa vuol dire essere bravi genitori. Anche no.