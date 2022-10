Una Selvaggia Lucarelli raggiante e bellissima, ieri, nella prima puntata di Ballando con le Stelle 2022. Ed il motivo è facilmente comprensibile: la presenza del fidanzato Lorenzo Biagiarelli, questa volta non come suo accompagnatore bensì come concorrente, in coppia con Anastasia Kuzmina.

Selvaggia Lucarelli piange a Ballando con le Stelle 2022

La performance di Biagiarelli ha commosso Selvaggia Lucarelli fino alle lacrime ma al tempo stesso ha fatto emergere tutta la sua gelosia dopo la bachata che sarebbe dovuta essere più sensuale di quella che poi ne è emersa.

La felicità e l’orgoglio nel vedere il proprio uomo sulla pista da ballo, mista a quel pizzico di gelosia di vederlo così vicino ad un’altra donna hanno sciolto letteralmente Selvaggia Lucarelli che, al momento di commentare l’esibizione non è riuscita a trattenere le lacrime: “Non lo so perché mi sono commossa”, ha detto.

Tra il pubblico e tra il resto della giuria è serpeggiata una certa curiosità rispetto alla reazione della Lucarelli e soprattutto i colleghi giurati hanno stuzzicato non poco la giornalista sul piano della gelosia. Carolyn Smith, nel complimentarsi con Lorenzo ha commentato:

Sei stato veramente bravo, anche se la coreografia è complicata. Ma ho bisogno di più passione, lo so che hai gli occhi della giuria addosso, ma ho bisogno di questo.

Un commento che ha trovato tutti d’accordo tranne Selvaggia, che ha replicato:

Gli altri sono arrivati, due saltelli andava bene, e loro invece lingua in bocca? Secondo me la sensualità era a posto, perché poi il troppo stroppia, perché poi cresci, se parti già troppo io cambio la serratura di casa. Non mi esprimo, sono stati bravi, ma non posso dire altro, chiedo però ai miei colleghi di non chiamarli coppia, ma nucleo provvisorio.

Il primo voto di Selvaggia al compagno Lorenzo: un 6 politico.

Ambito da molti ai tempi della scuola.#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/XYq0Vv0mZC — Cinguetterai  (@Cinguetterai) October 8, 2022

La stoccata a Rossella Erra

E non poteva mancare la stoccata a Rossella Erra. Nel pieno della commozione, mentre cercava le parole giuste per esprimere il motivo delle lacrime malgrado la grande gelosia, Selvaggia si è domandata: “Non so perchè sono commossa, dovrei essere incazz*ta nera”. Rossella Erra, spezzando il pathos, ha esclamato: “Perché è amore!”. La stoccata della giornalista è stata la chiosa perfetta:

La vera domanda non è chi ha raccomandato Lorenzo, chi ha raccomandato Rossella Erra!