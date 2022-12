Selvaggia Lucarelli, nessuna scusa da Iva Zanicchi (che approda in finale a Ballando): la reazione della giornalista

Non sono mancate le scintille, anche ieri, tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi. Dopo l’ultima accesa settimana, ieri la cantante e concorrente di Ballando con le Stelle non ha indietreggiato di un solo passo. Nessuna scusa ma soprattutto nessuno stop alle sue barzellette poco gradite dalla giornalista (e non solo).

Dopo le varie frecciatine nel corso della puntata, Iva Zanicchi si è lanciata in una delle sue barzellette applaudita dal pubblico in sala (!) ma giudicata da Selvaggia Lucarelli carica di sessismo e stereotipi, dunque squallida.

Una parola quest’ultima, che nella passata puntata aveva sollevato ampi fraintendimenti e scintille con Mariotto (che ieri ha inscenato un tentativo di scuse che non hanno ottenuto l’effetto desiderato).

A non scusarsi è stata invece proprio Iva:

Io non mi devo scusare con nessuno, io sono quella che sono. Se questa è l’ultima puntata sono felice, è la puntata della nonna, siamo arrivati alla nona puntata e chi se ne frega! Vi pentirete, senza di me non sarà più la stessa cosa!

La Zanicchi è giunta ad un passo dall’eliminazione, ma alla fine è riuscita a salvarsi grazie al voto di Sara Di Vaira, che proprio con la Lucarelli non avrebbe un rapporto disteso.

La giornalista, intanto, al termine della seconda semifinale non poteva non intervenire su Instagram, ironizzando proprio sul trattamento ricevuto dal compagno Lorenzo Biagiarelli.