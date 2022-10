Ballando con le Stelle 2022 è iniziato la scorsa settimana e non sono mancate le scintille, soprattutto dopo la fine della prima puntata. Protagoniste sono state Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli. In particolare la prima sarebbe “rea” di aver pronunciato un’offesa (secondo la giornalista detta due volte) nei confronti della giurata, credendo di non essere ascoltata: ma cosa?

Cosa ha detto Iva Zanicchi a Selvaggia Lucarelli: cosa vedremo oggi a Ballando

Dopo la performance tra Iva Zanicchi e Samuel Peron, la giuria era stata chiamata a dire la propria sul conto della coppia e Selvaggia Lucarelli era stata impietosa dando alla cantante uno zero (ma ricordiamo che al compagno, bravissimo, aveva dato appena la sufficienza, giusto per renderci conto che non siamo affatto di fronte ad una giurata di manica larga).

Iva Zanicchi però l’avrebbe presa sul personale (ed in realtà ci sarebbe un “precedente”) e credendo di non essere sentita le aveva dato della “Tr*ia” pronunciando l’offesa all’orecchio del suo ballerino e camuffando il tutto con una sonora risata. Il popolo social però aveva prontamente ripreso il momento che Selvaggia ha potuto visionare a puntata ultimata.

Nel corso della settimana la Zanicchi (già a partire dal giorno successivo alla puntata di Ballando) ha fatto il giro delle trasmissioni scusandosi con la Lucarelli, motivandone il motivo (con tanto di precedente relativo ad un articolo della giornalista sul suo conto) e svelando di aver pianto “due notti di fila dopo la puntata”.

Che cosa accadrà nella seconda puntata dello show di Milly Carlucci? Dobbiamo prepararci ad una fragorosa lite? La Zanicchi ha ammesso anche di essere stata sul punto di andare via e lasciare il programma. Quest’ultima vedendo la sua concorrente mortificata ha commentato:

Ragazzi, quello che è successo, è successo. Tu hai chiesto scusa, hai richiesto scusa pubblicamente, lo ridirai ancora, lo ridiremo sabato nella clip. Non è un omicidio.