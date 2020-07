Selvaggia Lucarelli deferita dall’Ordine dei Giornalisti lo scopre con un post Facebook della Lega. Come se non fosse già abbastanza surreale così, apprende che la questione riguarda un minore di cui si sono violati i diritti: suo figlio. È successo ieri, dopo l’ormai famoso confronto tra il suo Leon e Matteo Salvini al mercato del Portello, a Milano (cliccare per credere).

Selvaggia Lucarelli deferita dall’Ordine dei Giornalisti, ecco perché

“Lunedì mi scrive Alessandro Galimberti, il presidente dell’Ordine della Lombardia”, racconta Selvaggia Lucarelli. “Mi dice che i figli non sono un vessillo da esporre, e che ho dimenticato la Carta di Treviso. Il giorno dopo mi arriva uno screenshot di un post della Lega in cui si riprende un’agenzia appena uscita che annuncia il mio deferimento”.

“Vorrei che l’Odg fosse stato così solerte anche quando Sallusti sul Giornale mi definiva ‘esperta di zoccolaggine’”, prosegue – giustamente – la Lucarelli. “Due minuti dopo il litigio con Salvini, il volto di mio figlio era già in pasto a tutti i media nazionali, senza alcuna tutela nonostante sia minorenne. Avrei potuto far partire decine di querele, ma ho scelto di non farlo, perché è Leon che ha voluto essere lì. Se in quel momento gli agenti stavano chiedendo i dati sensibili a un 15enne, non vedo come possa essere mia responsabilità”.

Selvaggia Lucarelli, tramite un editoriale su TPI, spiega ancor meglio la questione con relativi aggiornamenti: