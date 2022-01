Dopo le frasi infelici pronunciate da Katia Ricciarelli, Giacomo Urtis e Soleil Sorge nei confronti di Miriana Trevisan, fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip, l’ex marito Pago la sta tutelando in ogni modo così come racconta tra le pagine di Chi Magazine.

Cosa è successo dopo le frasi infelici pronunciate nella Casa? Ero a cena con due amici, quando il mio cellulare ha iniziato a squillare all’impazzata. Tra le varie persone, mi ha chiamato anche mio figlio. Mi ha raccontato quello che era successo in tv e, d’istinto, ho mandato un messaggio al conduttore, Alfonso Signorini.

Devo dire che la risposta di Alfonso mi ha fatto respirare. Mi ha messo nelle condizioni di essere lucido e di non impazzire. Nessuno può offendere in quel modo becero e schifoso la mia ex moglie e, soprattutto, nessuno può permettersi di fare del male a mio figlio, che era in lacrime. Chiaro?