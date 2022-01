Nonostante la diffida di Pago, Katia Ricciarelli non ha imparato la lezione e continua a sparlare di Miriana Trevisan dentro la Casa del Grande Fratello Vip. E così, chiacchierando con Soleil ha “sfornato” il nuovo scivolone.

Soleil ha affermato che Miriana, dopo Biagio, si sta avvicinando ad un altro concorrente del GF Vip: “Adesso si sta avvicinando a Barù”. “E’ un numero…” ha aggiunto Katia Ricciarelli.

Poi l’ex moglie di Pippo Baudo si è coperta il microfono con le mani: “Mamma mia, speriamo che…”, cercando di eludere la sua voce nella speranza di non essere stata ascoltata.

Cara Katia, abbiamo sentito ancora una volta, non preoccuparti.

Nonostante la diffida (perché Katia lo sa) la cantante continua a parlare male della Trevisan offendendola prima come madre e ora come donna.

Senza parole.

Katia e Soleil dando nuovamente della troi4 a Miriana

“ora non c’è Biagio e si butterà su Barù”

“gli uomini sono solo numeri per lei”

Ma Katia ha capito che è stata diffidata o no? #GFVIP pic.twitter.com/Q3CaZmJywh

— Simona 🦚 (@simo_cantatore) January 11, 2022