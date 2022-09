Le sorelle Eleonora e Concetta De Vivo, ex concorrenti dell’Isola dei Famosi, sono finite nei guai. I PM hanno chiesto per entrambe quattro anni di carcere, ecco cosa è successo.

Dopo quell’edizione entrarono nella rete di amicizie di Silvio Berlusconi: risultano infatti imputate nel processo Ruby Ter. – scrive FanPage – Chiesta l’assoluzione dall’avvocato, su Ansa si legge che i pm le hanno etichettate come “schiave sessuali del grande anziano, odalische del sultano”. L’avvocato rilancia: “Sono emersi solo considerazioni legate alla morale, non reati”.

Le due ex concorrenti dell’Isola dei Famosi si sono presentate nell’aula del tribunale nella giornata di ieri.

Fanpage prosegue:

Ci sarebbero anche loro tra le protagoniste dei ‘bunga bunga’ party per i quali i pm hanno chiesto una condanna esemplare: quattro anni di reclusione. Etichettate come “schiave sessuali del grande anziano, odalische del sultano, dicendo che hanno partecipato a scene orgiastiche, questi sono solo commenti e considerazioni scandalistiche da parte dell’accusa” spiega l’avvocato difensore.

L’avvocato Maria Emanuela Mascalchi ha chiesto l’assoluzione precisando:

Da 10 anni, da quanto dura questo procedimento, vengono etichettate come ‘olgettine’, ossia escort, ma non lo sono. Loro stesse hanno ammesso di ricevere dal 2006 somme di denaro da Berlusconi.

Questa non è una condotta illecita, loro non hanno mai nascosto nulla. Non ci sono elementi per arrivare a una condanna.