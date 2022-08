Mentre si attende l’esordio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, già si lavora alla prossima dell’Isola dei Famosi 2023 che ritornerà in primavera su Canale 5 (in contemporanea al GF Vip o subito dopo?). Intanto spuntano le prime indiscrezioni in merito a conduttrice, opinionisti e inviato. Cosa cambia?

Isola dei Famosi 2023: le prime indiscrezioni sulla prossima edizione

A svelarci i primi possibili cambiamenti relativi alla prossima Isola dei Famosi 2023 ci pensa il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi.

Si parte dalla conduttrice, che come già emerso in passato resterà Ilary Blasi, attualmente al centro del gossip dopo la separazione dal marito Francesco Totti. Ilary attualmente si sta prendendo del tempo per rilassarsi e ricaricare le energie in vista della ripartenza televisiva dopo il forte clamore scaturito dalla sua separazione.

Ad affiancarla in studio, sempre secondo il settimanale specializzato in gossip, sarà anche il prossimo anno Vladimir Luxuria. Quest’ultima si è dimostrata un’ottima opinionista. Precisa, sempre sul pezzo, pungente al punto giusto ma senza mai esagerare. Tra Vladimir e Ilary c’è una forte intesa come abbiamo avuto modo di vedere nella precedente edizione.

La stessa Luxuria si era espressa anche di recente sulla separazione tra la conduttrice e Totti commentando:

Ho sempre voluto rispettare la loro privacy. Sono due persone mature e intelligenti, Ilary non fa mai pesare sugli altri i suoi problemi, tende sempre a essere allegra e vivace.

Nicola Savino, invece, anche lui molto complice in studio, dopo essere passato su TV8 potrebbe essere sostituito da un altro volto noto dell’Isola, ovvero Alvin. Quest’ultimo, nonostante le chiacchiere della passata edizione, ha un rapporto di lunga data con Ilary e i loro battibecchi fanno parte proprio del loro modo di comunicare in maniera scherzosa.

Chi invece indosserà i panni di inviato? Alvin potrebbe passare il testimone ad un ex naufrago della passata edizione. Chi avanza due nomi: il vincitore dell’ultima edizione, Nicolas Vaporidis o l’amico Edoardo Tavassi. Chi avrà la meglio? Secondo il settimanale il fratello di Guendalina Tavassi al momento sarebbe in vantaggio.

Personalmente non mi dispiacerebbe vedere Edoardo alle prese nel ruolo inedito di opinionista. Dopo la sua esperienza di naufrago, Tavassi sta trascorrendo delle rilassanti vacanze ampiamente documentate su Instagram dove dimostra grande verve ed ironia da vendere. Sarebbe una bella ventata di aria fresca per il nostro piccolo schermo. Io non me lo farei scappare!