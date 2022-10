Sara Manfuso e Sonia Bruganelli hanno discusso anche ieri sera. Nel corso della diretta del Grande Fratello Vip, l’opinionista ha attaccato la concorrente perché non è stata in grado di affrontare il “caso” di Marco Bellavia con la giusta sensibilità.

Sara Manfuso vuole abbandonare il Grande Fratello Vip

Durante una chiamata in confessionale, Sara Manfuso ha espresso il desiderio di lasciare la Casa del Grande Fratello Vip: “Mi è pesato tanto quello che è successo a Marco, è una cosa enorme… Provo disagio a stare qui dentro e pensavo di non volerlo dire in puntata perché non voglio venga strumentalizzata la mia uscita…”.

Poi ha aggiunto:

Io so che mi sono comportata bene, però sto male per lui…

“Tu sei una delle persone che è stata più reattiva anche su questo tema legato a Marco, abbiamo visto i filmati… Questo tuo malumore da dove nasce? Da Sonia? Diciamo le cose come stanno…”, ha chiesto Alfonso Signorini alla concorrente.

“Con Sonia è evidente che non ci sia feeling…”, ha commentato la Manfuso.

Sonia Bruganelli è intervenuta:

Vedrai che ci sono stati commenti e atteggiamenti che hanno fatto sembrare che tutta questa empatia non l’abbia avuta…

Ed infatti, proprio l’opinionista del Grande Fratello Vip ha postato un video dove Sara Manfuso non mostra alcuna empatia per Marco Bellavia, anzi: