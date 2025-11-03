Sara e Cristiana litigano a Uomini e Donne, anticipazioni

Uomini e Donne, Sara e Cristiana litigano furiosamente: scintille per Jakub nella nuova registrazione

Nuove tensioni nel parterre del Trono Classico di Uomini e Donne. Durante la registrazione di oggi (oltre il colpo di scena di Ciro tronista e lo scontro con Martina, qui per recuperare), secondo quanto riportato da Fanpage.it, le troniste Sara Gaudenzi e Cristiana Anania si sarebbero scontrate duramente a causa di un gesto che ha fatto infuriare la prima.

A quanto pare, Cristiana avrebbe raggiunto Jakub in camerino dopo la scorsa puntata per chiedergli scusa in merito al suo atteggiamento nei confronti del corteggiatore. La giovane ha chiarito di non avere alcuna intenzione di riprendere la conoscenza con lui, ma il gesto è bastato a mandare su tutte le furie Sara, che non ha gradito l’iniziativa della collega di trono.

Nel corso della registrazione, la discussione tra le due troniste è degenerata, fino a diventare un vero e proprio scontro verbale davanti a Maria De Filippi e al pubblico in studio. La situazione si è ulteriormente accesa quando è stata mostrata l’esterna tra Sara e Jakub: tra i due è scattato un bacio, un momento che ha inevitabilmente alimentato la tensione.

Guido e Federica lasciano insieme il Trono Over

Le novità non si fermano qui. Nella stessa registrazione, Fanpage.it rivela che una coppia del Trono Over ha deciso di abbandonare il programma insieme. Si tratta di Guido e Federica C., che hanno scelto di uscire dallo studio dopo un lungo confronto.

Sebbene Guido non sembrasse del tutto convinto della sua decisione, le parole di Federica e gli interventi degli opinionisti hanno contribuito a spingerlo verso una scelta definitiva. Gianni Sperti, in particolare, ha espresso dubbi sulla coppia.