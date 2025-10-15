La reazione di Cristiana al ritorno di Jakub per Sara: anticipazioni

Nella registrazione di ieri (qui per recuperare la notizia principale) si è tornati a parlare di Jakub, che ha fatto il suo ritorno in studio (dopo essersi eliminato)… ma non per Cristiana. Il corteggiatore è infatti rientrato con l’intenzione di conoscere Sara, nuova tronista che l’ha chiamato per conoscerlo. Il ritorno ha confermato di fatto le ipotesi che Cristiana aveva avanzato nelle scorse puntate: per lei, Jakub non è mai stato realmente interessato, ma avrebbe partecipato solo per ottenere visibilità.

Cristiana visibilmente delusa

Quando Jakub è entrato in studio, secondo quanto si legge dai dettagli condivisi da Lorenzo Pugnaloni, Cristiana è apparsa visibilmente delusa, ma ha reagito con lucidità. Ha subito chiarito che non si trattava di un attacco di gelosia, come invece ha insinuato Gianni, bensì della prova definitiva che il ragazzo non era sincero.

Tina, inaspettatamente, si è schierata contro di lei, definendola “falsa” e sostenendo che la sua reazione fosse solo una facciata. Una posizione che ha sorpreso molti, visto che in altre occasioni aveva mostrato più comprensione verso la tronista.

Durante la discussione, è emerso anche un altro dettaglio che non è passato inosservato al pubblico presente: Sara ha rivolto più volte sguardi infastiditi a chi in studio non l’ha sostenuta con gli applausi, lasciando trapelare un certo nervosismo.

Nonostante il clima teso, tra le due troniste non c’è stato alcun litigio. Anzi, Cristiana ha dichiarato apertamente che Sara è libera di fare le sue scelte, mantenendo un atteggiamento maturo e rispettoso.