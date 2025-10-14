Jakub torna a Uomini e Donne, ma non per Cristiana: anticipazioni

Nella nuova registrazione di Uomini e Donne, avvenuta martedì 14 ottobre, non sono mancati i colpi di scena. Secondo quanto trapelato da Fanpage, Jakub Bakkour ha fatto ritorno in studio dopo aver abbandonato il programma (qui per tutti i dettagli della registrazione di ieri) a seguito di un confronto acceso con la tronista Cristiana Anania. Il suo rientro, però, non è legato a Cristiana, bensì a un’altra protagonista del trono classico: Sara Gaudenzi.

La giovane tronista avrebbe manifestato l’interesse a conoscere meglio Jakub, chiedendo direttamente di lui alla redazione. Questo gesto ha spinto il corteggiatore a rientrare nel programma condotto da Maria De Filippi, riaccendendo la curiosità del pubblico sulle dinamiche che potrebbero nascere tra i due. Con Cristiana ormai fuori dai giochi per lui, si apre una nuova possibilità con Sara. Ecco cosa ha scritto nel dettaglio Fanpage:

“Colpo di scena nella puntata di Uomini e Donne registrata martedì 14 ottobre. Le anticipazioni esclusive. Come apprende Fanpage.it, Jakub Bakkour – che dopo una lite con la tronista Cristiana Anania aveva lasciato il programma – a sorpresa è tornato in studio. C’è un motivo ben preciso che lo ha convinto a tornare sui suoi passi. C’entra la tronista Sara Gaudenzi.

Quali dinamiche scatenerà questa scelta?

Trono over, si parla di Federico Mastrostefano

Nel trono over, invece, si torna a parlare di Federico Mastrostefano. Nonostante nella precedente puntata avesse deciso di allontanarsi da Agnese De Pasquale, qualcosa sembra essere cambiato. Federico e Agnese si sono incontrati nuovamente fuori dallo studio e, durante l’appuntamento, tra loro ci sono stati dei baci.

Sembrerebbe il preludio a una riappacificazione, ma in studio le cose sono andate diversamente. Federico ha infatti chiarito davanti a tutti di non sentirsi realmente attratto da Agnese, nonostante il bacio. Una dichiarazione che lascia aperti molti interrogativi su questa frequentazione e sul futuro del cavaliere all’interno del programma.