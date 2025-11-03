Ciro Solimeno tronista di Uomini e Donne: le anticipazioni

Uomini e Donne, colpo di scena: Ciro Solimeno è il nuovo tronista dopo il confronto con Martina De Ioannon

Nuove sorprese arrivano dallo studio di Uomini e Donne. Nel corso della registrazione di oggi, lunedì 3 novembre 2025, Ciro Solimeno è tornato al centro della scena insieme a Martina De Ioannon. Come anticipato da Fanpage.it, i due hanno avuto un acceso confronto dopo il “no” di lei nel presentarsi nella registrazione precedente.

In studio era presente anche Gianmarco Steri, con il quale Martina sta attualmente frequentandosi dopo la fine delle loro rispettive storie nate proprio all’interno del dating show di Maria De Filippi. L’incontro tra i tre è servito a chiarire le tensioni rimaste in sospeso e a chiudere definitivamente il capitolo tra Martina e Ciro.

Proprio al termine di questo momento di confronto, è arrivata la sorpresa: Maria De Filippi ha offerto a Ciro Solimeno la possibilità di sedersi sul trono. Una proposta che l’ex corteggiatore napoletano ha accolto con entusiasmo, diventando così ufficialmente uno dei nuovi tronisti della stagione in corso di Uomini e Donne.

Ciro si è immediatamente seduto sul celebre trono rosso, affiancando gli altri protagonisti del programma: Flavio Ubirti, Sara Gaudenzi e Cristiana Anania. Con la sua entrata, il percorso sentimentale del giovane napoletano riparte da zero, ma con la possibilità di trovare finalmente la persona giusta davanti alle telecamere del dating show più seguito d’Italia.

Le anticipazioni nel dettaglio: Ciro, Martina e Gianmarco si incontrano in cantina per parlare fuori dal programma, lei piange; Steri “ha avuto paura che Solimeno lo picchiasse”

Le anticipazioni nel dettaglio di Lorenzo Pugnaloni, cosa si legge:

“Nuovo confronto tra Gianmarco Steri, Martina De Ioannon – questa volta presente – e Ciro Solimeno (quest’ultimo è il nuovo tronista). Si parte da una discussione tra Martina e Ciro durante la quale intervengono Tina Cipollari e Gianni Sperti contro l’ex tronista (molto duramente) ed erano tutti a favore di Ciro. Martina spiega che non si è presentata l’altra volta perchè lei e Ciro avevano già parlato sotto casa: dunque, la cosa della famiglia era una motivazione un più. Maria De Filippi interviene e poi propone il trono a lui.

Gianmarco era un po’ il terzo incomodo perchè ha parlato abbastanza poco. Dopo la registrazione dello scorso confronto, Ciro e Gianmarco si sono incrociati al semaforo: sono scesi a parlare e Steri ha confessato, addirittura, che aveva paura che Solimeno lo picchiasse. I due si sono incontrati, subito dopo sono andati a casa di Martina e hanno parlato. Ciro e Martina in cantina si sono abbracciati e hanno pianto, oggi in puntata invece si sono scontrati parecchio. Durante la discussione Martina a tratti le veniva da piangere causa arrabbiatura, Ciro era molto tranquillo”.

Cosa riporta Fanpage:

“Questo pomeriggio, lunedì 3 novembre 2025, è stata registrata la nuova puntata di Uomini e Donne che andrà in onda prossimamente. Stando a quanto apprende in esclusiva Fanpage.it, Martina De Ioannon si è presentata in studio – dopo il no della scorsa settimana – per avere un confronto con il suo ormai ex fidanzato Ciro Solimeno. In studio con Gianmarco Steri ha avuto modo di spiegare la loro situazione sentimentale: i due, infatti si stanno frequentando dopo aver chiuso le rispettive relazioni nate nel dating show. L’ex tronista romana ha chiarito con Ciro Solimeno al quale è poi arrivata la proposta di diventare il nuovo tronista.

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri hanno avuto un confronto al centro dello studio con Ciro Solimeno nella puntata di Uomini e Donne registrata oggi in studio, a Roma. Stando a quanto appreso da Fanpage.it, al termine dell’incontro, conclusosi con un chiarimento per Martina e Ciro, Maria De Filippi ha proposto a Ciro Solimeno di diventare il nuovo tronista del dating show. Il napoletano ha accettato e si è subito seduto sul trono rosso, accanto a Flavio Ubirti, Sara Gaudenzi e Cristiana Anania”.