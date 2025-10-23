Martina e Gianmarco, primo bacio pubblico – VIDEO

Primo bacio tra Gianmarco Steri e Martina De Iaonnon. Il video è stato condiviso da Lorenzo Pugnaloni nelle sue Stories (lo trovi a inizio articolo).

I due sono stati invitati per assistere alla nuova puntata di X Factor. La De Ioannon, infatti, ha pubblicato pochi minuti fa una story in cui, entusiasta, l’ha fatto sapere ai suoi follower (ovviamente continuando a non menzionare il suo compagno).

Spiegato dunque l’arcano delle ultime ore. I due, infatti, erano stati beccati alla stazione Termini di Roma (qui per le foto), ed evidentemente stavano prendendo un treno per Milano per questo invito in trasmissione.